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21 сентября 2021, 08:54 3

В Украине проходят рейды по выявлению липовых COVID-справок - Ляшко

21 сентября 2021, 08:54 3
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Министерство внутренних дел, Национальная полиция и Служба безопасности Украины проводят спецоперации по выявлению поддельных справок по ПЦР-тестов и COVID-сертификатов

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова".

"Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку от Министерства здравоохранения... Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать кампании иммунопрофилактики еще и таким методом", - отметил он.

По его словам, на ближайшем заседании правительства будет рассмотрен проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка COVID-сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью.

Кроме того, Ляшко напомнил, что приобретение таких справок несет опасность. Люди, которые с такими справками попадают в реанимацию, дискредитируют кампанию по вакцинации населения.

коронавирус Минздрав медики Виктор Ляшко правоохранители справка

 
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