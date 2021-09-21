В Украине проходят рейды по выявлению липовых COVID-справок - Ляшко

Министерство внутренних дел, Национальная полиция и Служба безопасности Украины проводят спецоперации по выявлению поддельных справок по ПЦР-тестов и COVID-сертификатов

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова".

"Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку от Министерства здравоохранения... Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать кампании иммунопрофилактики еще и таким методом", - отметил он.

По его словам, на ближайшем заседании правительства будет рассмотрен проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка COVID-сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью.

Кроме того, Ляшко напомнил, что приобретение таких справок несет опасность. Люди, которые с такими справками попадают в реанимацию, дискредитируют кампанию по вакцинации населения.