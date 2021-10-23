Оккупанты на Донбассе снова ранили двух защитников Украины

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С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики три раза открывали огонь и ранили двоих наших бойцов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, один из которых - с применением запрещенного минского договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики открывали огонь в районе населенного пункта Новозвановка из минометов калибра 120 мм.

В направлении Новогригорьевки российские наемники дважды обстреляли позиции ООС. Они применяли противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Им оказана первичная медицинская помощь. Они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

На обстрелы оккупантов украинские военные открывали огонь, чтобы вынудить противника прекратить нарушать режим "тишины". При этом силы ООС не применяли запрещенные минскими договоренностями вооружения.

Напомним, за прошедшие сутки двое бойцов Украины также получили ранения в зоне проведения ООС.