Окупанти на Донбасі знову поранили двох захисників України

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З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики тричі відкривали вогонь і поранили двох наших бійців

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

"З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, один з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойовики відкривали вогонь в районі населеного пункту Новозванівка з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Новогригорівки російські найманці двічі обстріляли позиції ООС. Вони застосовували протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

"В результаті обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення. Їм надана первинна медична допомога. Вони евакуйовані до лікувального закладу. Стан здоров'я обох - задовільний", - повідомили в штабі.

На обстріли окупантів українські військові відкривали вогонь, щоб змусити противника припинити порушувати режим "тиші". При цьому сили ООС не застосовували заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, минулої доби двоє бійців України також отримали поранення в зоні проведення ООС.