Оккупанты на Донбассе ранили двух наших бойцов
В районе проведения ООС пророссийские боевики девять раз открыли огонь по позициям военнослужащих, ранив двух наших бойцов
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.
Оккупанты стреляли неподалеку Золотого-4, в направлении Красногоровки, в сторону Катериновки, в районе Новолуганського, у Новозвановки и вблизи Луганского.
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное", - пишет пресс-служба.
Напомним, что в течение 20 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.