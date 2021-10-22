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Оккупанты на Донбассе ранили двух наших бойцов
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22 октября 2021, 17:49 12

Оккупанты на Донбассе ранили двух наших бойцов

22 октября 2021, 17:49 12
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Фото из открытых источников
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В районе проведения ООС пророссийские боевики девять раз открыли огонь по позициям военнослужащих, ранив двух наших бойцов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

Оккупанты стреляли неподалеку Золотого-4, в направлении Красногоровки, в сторону Катериновки, в районе Новолуганського, у Новозвановки и вблизи Луганского.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное", - пишет пресс-служба.

Напомним, что в течение 20 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

ООС война боевики оккупанты

 
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