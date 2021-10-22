Окупанти на Донбасі поранили двох наших бійців

Фото з відкритих джерел

В районі проведення ООС проросійські бойовики дев’ять разів відкрили вогонь по позиціях військовослужбовців, поранивши двох наших бійців

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.

Окупанти стріляли неподалік Золотого-4, в напрямку Красногорівки, в бік Катеринівки, в районі Новолуганського, біля Новозванівки та поблизу Луганського.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох - задовільний", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що упродовж 20 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.