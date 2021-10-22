В Украине новые рекорды инфицированных COVID-19 и умерших от него

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Среди новых больных 1 800 детей и 391 медработник. В течение суток были госпитализированы 5141 человек и выздоровели 8 530 человек. Также за сутки зафиксировали 614 летальных исходов (абсолютный рекорд за весь период COVID-19).

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано во Львовской (1 647), Днепропетровской(1641), Одесской (1484), Запорожской (1 391) и в Киеве (1323).

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 725 385 человек, из них 2 361 365 человек выздоровели, а 63 003 человек умерли.

Напомним, что в течение предыдущих суток, 20 октября, в Украине выявили 22 415 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных обнаружили в Житомирской и Одесской областях.