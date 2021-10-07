На взятке задержан чиновник КГГА
СБУ разоблачила чиновника КГГА на вымогательстве денег с предпринимателей: чиновник угрожал "проверками"
Об этом говорится в сообщении СБУ, передает RegioNews.
СБУ разоблачила на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации.
Новоназначенный чиновник требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить "дань", он угрожал проверками. Сумма взятки составляла, в среднем, 2 тыс. долл. с предпринимателя, - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег с представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания. За неправомерную выгоду он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственных препятствий в их хозяйственной деятельности.
Правоохранители задержали чиновника вблизи одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги чиновник обещал владельцу бизнеса не проводить "дополнительную" проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческой постройки.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании судом меры пресечения.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.