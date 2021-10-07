08:46  07 октября
В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых больных COVID-19
10:13  07 октября
Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде
18:54  07 октября
День в ООС: на Луганщине беспилотник боевиков пересекал линию разграничения
UA | RU
UA | RU
07 октября 2021, 20:32 4

На взятке задержан чиновник КГГА

07 октября 2021, 20:32 4
Читайте також українською мовою
Фото СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ разоблачила чиновника КГГА на вымогательстве денег с предпринимателей: чиновник угрожал "проверками"

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает RegioNews.

СБУ разоблачила на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации.

Новоназначенный чиновник требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить "дань", он угрожал проверками. Сумма взятки составляла, в среднем, 2 тыс. долл. с предпринимателя, - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег с представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания. За неправомерную выгоду он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственных препятствий в их хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали чиновника вблизи одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги чиновник обещал владельцу бизнеса не проводить "дополнительную" проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческой постройки.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании судом меры пресечения.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в ГБР рассказали, сколько бюджет Киева может терять из-за коррупции.

Также вчера следователи пришли с обысками к коммунальщикам Голосеевского района.

КГГА СБУ взятка задержание департамент

Метро на Троещину: строительство разделено на пять этапов
06 октября 2021, 18:56
На Закарпатье местный депутат попался на взятке - полиция
05 октября 2021, 18:02
На Одесской таможне разоблачили схему получения взяток за растаможку иностранных авто
05 октября 2021, 15:29
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Мэр в "шоколаде" : как главе Мелитополя удалось превратить город в "прачечную" областного масштаба
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua