На взятке задержан чиновник КГГА

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СБУ разоблачила чиновника КГГА на вымогательстве денег с предпринимателей: чиновник угрожал "проверками"

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает RegioNews.

СБУ разоблачила на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации.

Новоназначенный чиновник требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить "дань", он угрожал проверками. Сумма взятки составляла, в среднем, 2 тыс. долл. с предпринимателя, - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег с представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания. За неправомерную выгоду он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственных препятствий в их хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали чиновника вблизи одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги чиновник обещал владельцу бизнеса не проводить "дополнительную" проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческой постройки.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании судом меры пресечения.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также вчера следователи пришли с обысками к коммунальщикам Голосеевского района.