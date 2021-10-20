Оккупанты на Донбассе ранили защитника Украины

Фото: пресс-центр ООС

Сегодня, 20 октября, на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим прекращения огня и ранили украинского военного

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Пока воин находится в лечебном учреждении, его состояние - удовлетворительное.

Также на Донбассе был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, предполагаемого - Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

Напомним, 18 октября со стороны оккупационных войск было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.