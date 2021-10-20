16:26  20 октября
В Запорожье начали прививать от коронавируса на рынках
13:33  20 октября
В Житомире ночью горел колледж, пострадали студенты
15:15  20 октября
Оккупанты на Донбассе ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
20 октября 2021, 15:15 17

Оккупанты на Донбассе ранили защитника Украины

20 октября 2021, 15:15 17
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-центр ООС
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 20 октября, на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим прекращения огня и ранили украинского военного

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Пока воин находится в лечебном учреждении, его состояние - удовлетворительное.

Также на Донбассе был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, предполагаемого - Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

Напомним, 18 октября со стороны оккупационных войск было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

ООС боевики ранение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua