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Окупанти на Донбасі поранили захисника України
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20 жовтня 2021, 15:15 16

Окупанти на Донбасі поранили захисника України

20 жовтня 2021, 15:15 16
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Фото: прес-центр ООС
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Сьогодні, 20 жовтня, на Донбасі російсько-окупаційні війська п'ять разів порушували режим припинення вогню й поранили українського військового

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Міноборони.

Наразі воїн перебуває в лікувальному закладі, його стан - задовільний.

Також на Донбасі було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, припускається - Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо, 18 жовтня з боку окупаційних військ було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

ООС бойовики поранення

 
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