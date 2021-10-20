Окупанти на Донбасі поранили захисника України
Сьогодні, 20 жовтня, на Донбасі російсько-окупаційні війська п'ять разів порушували режим припинення вогню й поранили українського військового
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Міноборони.
Наразі воїн перебуває в лікувальному закладі, його стан - задовільний.
Також на Донбасі було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, припускається - Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
Нагадаємо, 18 жовтня з боку окупаційних військ було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
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