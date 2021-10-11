Суд продлил домашний арест скандальному экс-судье Чаусу

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Соответствующее решение объявил следственный судья ВАКС Тимур Хамзин, пишет RegioNews со ссылкой на Обозреватель

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины, и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017 года Николай Чаус был задержан на территории Молдовы.

6 октября Молдова отказала Николаю Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года столо известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что украинского судью Николая Чауса, который находился в Кишиневе, похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова обвиняет Украину в похищении экс-судье и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными.

Вечером 30 июля был опубликован фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу. 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса.