В Украине введут новые правила пассажирских перевозок: для детей ограничений не предусмотрено
Новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться детей, поскольку для них пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получения прививки
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.
Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках”, - пояснил Виктор Ляшко.
Министр напомнил, что для детей в возрасте от 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности в транспорте.
Также он пояснил, что новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц:
- граждан Украины;
- иностранцев;
- лиц без гражданства;
- водителей, членов экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.
Напомним, 11 октября Кабинет министров ограничил проезд невакцинированных в транспорте межобластного сообщения.