В Украине введут новые правила пассажирских перевозок: для детей ограничений не предусмотрено

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Новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться детей, поскольку для них пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получения прививки

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках”, - пояснил Виктор Ляшко.

Министр напомнил, что для детей в возрасте от 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности в транспорте.

Также он пояснил, что новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц:

граждан Украины;

иностранцев;

лиц без гражданства;

водителей, членов экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.

Напомним, 11 октября Кабинет министров ограничил проезд невакцинированных в транспорте межобластного сообщения.