В Україні введуть нові правила пасажирських перевезень: для дітей обмежень не передбачено

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Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть стосуватись дітей, оскільки для них наразі не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення”, - пояснив Віктор Ляшко.

Міністр нагадав, що для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема у транспорті.

Також він пояснив, що нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб:

громадян України;

іноземців;

осіб без громадянства;

водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет міністрів обмежив проїзд невакцинованих у транспорті міжобласного сполучення.