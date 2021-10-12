13:26  12 жовтня
Монастирський розповів, коли з'являться перші результати експертиз у справі нардепа Полякова
09:46  12 жовтня
"Помаранчевій" зоні карантину відповідають 15 областей - МОЗ
17:28  12 жовтня
На Донбасі російські окупанти обстріляли військових ООС зі стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2021, 13:56 410

В Україні введуть нові правила пасажирських перевезень: для дітей обмежень не передбачено

12 жовтня 2021, 13:56 410
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть стосуватись дітей, оскільки для них наразі не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення”, - пояснив Віктор Ляшко.

Міністр нагадав, що для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема у транспорті.

Також він пояснив, що нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб:

  • громадян України;
  • іноземців;
  • осіб без громадянства;
  • водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет міністрів обмежив проїзд невакцинованих у транспорті міжобласного сполучення.

правила Обмеження документ діти проїзд Віктор Ляшко

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Всі публікації »
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua