В Україні введуть нові правила пасажирських перевезень: для дітей обмежень не передбачено
Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть стосуватись дітей, оскільки для них наразі не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає RegioNews.
Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення”, - пояснив Віктор Ляшко.
Міністр нагадав, що для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема у транспорті.
Також він пояснив, що нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб:
- громадян України;
- іноземців;
- осіб без громадянства;
- водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту.
Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет міністрів обмежив проїзд невакцинованих у транспорті міжобласного сполучення.