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11 октября 2021, 18:23 30

Кабмин ограничил пользование транспортом для невакцинированных от COVID-19

11 октября 2021, 18:23 30
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из открытых источников
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Кабинет министров ограничил проезд невакцинированных в транспорте межобластного сообщения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Министерства здравоохранения.

Согласно документу с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым”, "оранжевым” или "красным” уровнем епіднебезпеки будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозної вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозної вакцины или двумя дозами дводозної вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія;

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Отмечается, что ограничения касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет о поездках в автобусах, поездах, самолетах между областями

При этом ограничения перевозки невакцинированных пассажиров не будут применяться на городских и внутриобластных перевозках.

COVID-19 вакцина вакцинация Кабмин Минздрав

 
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