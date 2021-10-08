09:12  08 октября
COVID в Украине: за сутки обнаружили более 16 тысяч новых случаев заражения
09:26  08 октября
Венедиктова рассказала о новых подробностях смерти народного депутата Полякова
17:38  08 октября
Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
08 октября 2021, 17:38 13

Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины

08 октября 2021, 17:38 13
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 8 октября, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты ранили украинского воина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За текущие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, из них один с применением запрещенных минскими соглашениями вооружений", - говорится в заявлении ООС.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. Его эвакуировали в медучреждение. Состояние военнослужащего - тяжелое.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного минскими соглашениями вооружение.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

ООС боевики обстрелы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram