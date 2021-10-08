Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины

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В пятницу, 8 октября, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты ранили украинского воина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За текущие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, из них один с применением запрещенных минскими соглашениями вооружений", - говорится в заявлении ООС.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. Его эвакуировали в медучреждение. Состояние военнослужащего - тяжелое.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного минскими соглашениями вооружение.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.