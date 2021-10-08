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Окупанти на Донбасі знову поранили захисника України
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08 жовтня 2021, 17:38 8

Окупанти на Донбасі знову поранили захисника України

08 жовтня 2021, 17:38 8
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Фото з відкритих джерел
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У п'ятницю, 8 жовтня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Окупанти поранили українського воїна

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"За поточну добу зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, з них один із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь", - йдеться в заяві ООС.

В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення. Його евакуювали до медзакладу. Стан військовослужбовця - важкий.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

ООС бойовики обстріли

 
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