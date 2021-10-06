В Украине ужесточили штрафы за незаконный вылов рыбы

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Кабинет министров во время заседания 6 октября существенно повысил штрафы за незаконный вылов рыбы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

Сообщается, что Кабинет министров внес изменения в постановление об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного в результате незаконного вылова водных биоресурсов. Необходимость повышения штрафов обусловлено тем, что в последний раз таксы за незаконный вылов рыбы пересматривались почти 10 лет назад.

Таким образом, теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого - в 93 раза, окуня - в 186 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре ввели штрафы за выбрасывание мусора в неположенных местах.