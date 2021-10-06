В Україні посилили штрафи за незаконний вилов риби

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Кабінет міністрів під час засідання 6 жовтня суттєво підвищив штрафи за незаконний вилов риби

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства.

Повідомляється, що Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, завданої в результаті незаконного вилову водних біоресурсів. Необхідність підвищення штрафів обумовлено тим, що востаннє такси за незаконний вилов риби переглядалися майже 10 років тому.

Таким чином, тепер за незаконний вилов раків треба буде заплатити в 130 разів більше, карася сріблястого - в 93 рази, окуня - в 186 разів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі ввели штрафи за викидання сміття у недозволених місцях.