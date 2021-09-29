В Нацполиции объяснили, как у украинцев будут проверять COVID-сертификаты

Фото: Нацполиция

Национальная полиция и Министерство цифровой трансформации разработали специальное программное обеспечение, чтобы полицейские могли быстро и бесперебойно проверять СOVID-сертификаты граждан в "Дії" или сканировать бумажные документы во время возможного локдауна

Как пишет RegioNews, об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил в колонке на "Интерфакс-Украина".

"Совместно с Минцифрой мы разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат с "Дії" или сканировать бумажный его вариант. Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений", — отметил глава Нацполіції.

По словам Клименко, этот процесс полностью наладится "за несколько дней".

Глава Нацполиции напомнил - если снова произойдет полный локдаун, то для вакцинированных лиц ограничений будет меньше. Проверять подлинность COVID-сертификатов граждан имеют право Госпродпотребслужба, органы местной власти и полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации в их больницах.