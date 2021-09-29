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29 вересня 2021, 14:56 1795

У Нацполіції пояснили, як в українців перевірятимуть COVID-сертифікати

29 вересня 2021, 14:56 1795
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Фото: Нацполіція
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Національна поліція та Міністерство цифрової трансформації розробили спеціальне програмне забезпечення, щоб поліцейські могли швидко і безперебійно перевіряти СOVID-сертифікати громадян у "Дії" або сканувати паперові документи під час можливого локдауну

Як пише RegioNews, про це глава Національної поліції Ігор Клименко зазначив у колонці на "Інтерфакс-Україна".

"Спільно з Мінцифрою ми розробили і почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко і безперебійно перевірити сертифікат з "Дії" або сканувати паперовий його варіант. Подібно до того, як працює зараз перевірка водійських посвідчень", — зазначив очільник Нацполіції.

За словами Клименка, цей процес повністю налагодиться "за кілька днів".

Глава Нацполіції нагадав – якщо знову станеться повний локдаун, то для вакцинованих осіб обмежень буде менше. Перевіряти справжність COVID-сертифікатів громадян мають право Держпродспоживслужба, органи місцевої влади та поліція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я вимагає відсторонювати головлікарів за підробку свідоцтв про вакцинацію в їхніх лікарнях.

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