У Нацполіції пояснили, як в українців перевірятимуть COVID-сертифікати

Фото: Нацполіція

Національна поліція та Міністерство цифрової трансформації розробили спеціальне програмне забезпечення, щоб поліцейські могли швидко і безперебійно перевіряти СOVID-сертифікати громадян у "Дії" або сканувати паперові документи під час можливого локдауну

Як пише RegioNews, про це глава Національної поліції Ігор Клименко зазначив у колонці на "Інтерфакс-Україна".

"Спільно з Мінцифрою ми розробили і почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко і безперебійно перевірити сертифікат з "Дії" або сканувати паперовий його варіант. Подібно до того, як працює зараз перевірка водійських посвідчень", — зазначив очільник Нацполіції.

За словами Клименка, цей процес повністю налагодиться "за кілька днів".

Глава Нацполіції нагадав – якщо знову станеться повний локдаун, то для вакцинованих осіб обмежень буде менше. Перевіряти справжність COVID-сертифікатів громадян мають право Держпродспоживслужба, органи місцевої влади та поліція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я вимагає відсторонювати головлікарів за підробку свідоцтв про вакцинацію в їхніх лікарнях.