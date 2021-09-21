В Николаевской области на праздновании Дня здоровья отравились школьники

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В Николаевской области ученики Новоодесской гимназии отравились по время празднования Дня здоровья

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Среди детей Новоодесской гуманитарной гимназии зарегистрировано групповое заболевание на ротавирусную инфекцию. По состоянию на 20.09.2021 общее количество больных составляет 13 человек. Работа гимназии временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпидрасследование установило, что 14 сентября 158 детей и 14 учителей принимали участие в ежегодном праздновании Дня здоровья. Его проводили у природного источника воды на окраине города, из которого дети и учителя пили воду. Питались отдельно, продукты каждый брал с собой.

Первые признаки заболевания появились 16 сентября (повышение температуры тела, рвота, диарея). Дети были госпитализированы в инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы и в городскую детскую больницу №2 Николаева. Часть получает амбулаторное лечение.

Напомним, что в Конотопском районе Сумской области массово заболели 26 учеников и пятеро работников Поповской общеобразовательной школы.