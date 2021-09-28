Почему в Украине так популярен кальян?

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Курение кальяна - это традиция, которая олицетворяет культуру восточных стран. Популярность использования этого курительного девайса связана с множеством факторов. Но это не изменяет того, что курение кальяна может оказаться вредной привычкой, наравне с обычными сигаретами

Стоит более подробно разобраться с феноменальной популярностью наргиле. В этом хорошо помогут разобраться эксперты в области курительных девайсов – интернет-магазин ДуДа. Многолетние наблюдения позволили сформировать экспертное мнение, которое касается популярности наргиле.

С чем связана популярность кальянов?

Продолжительность курения. В зависимости от углей и количества табака кальян может гореть более получаса. Фактор общительности. Кальян можно использовать как в одиночку, так и в компании друзей. Обстановка. Кальян сконструирован таким образом, что во время его использования он не издает шума.

Еще одним фактором популярности этого курительного девайса является большое разнообразие вкусов. При курении кальяна используется специальный табак, который в основном состоит из патоки и представляет собой заменитель табака. Что касается вкусов табака, то их очень много: начиная с фруктовых и ягодных, заканчивая ароматной колой.

В чем вред кальяна?

Многие считают, что курение кальяна безвреднее, чем курение сигарет. Но это распространенное заблуждение среди любителей наргиле. Табачный дым представляет собой опасную смесь ядов, независимо от того, сигаретный это дым или кальянный. При сжигании табака выделяются токсичные вещества, которые попадают в легкие.

Многие полагают, что вода отфильтровывает загрязняющие вещества при курении кальяна. Но это не так. В кальяне нет фильтра, а вода только охлаждает дым.