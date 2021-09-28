Чому в Україні такий популярний кальян?

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Куріння кальяну - це традиція, яка уособлює культуру східних країн. Популярність використання цього курильного девайса пов'язана з безліччю факторів. Але це не змінює того, що куріння кальяну може виявитися шкідливою звичкою, нарівні зі звичайними сигаретами

Варто більш детально розібратися з феноменальною популярністю наргіле. У цьому добре допоможуть розібратися експерти в області курильних девайсів – інтернет-магазин ДуДа. Багаторічні спостереження дозволили сформувати експертну думку, яка стосується популярності наргіле.

З чим пов'язана популярність кальянів?

Тривалість куріння. Залежно від вугілля і кількості тютюну кальян може горіти більш як пів години. Фактор товариськості. Кальян можна використовувати як поодинці, так і в компанії друзів. Обстановка. Кальян сконструйований таким чином, що під час його використання він не видає шуму.

Ще одним фактором популярності цього курильного девайса є велика різноманітність смаків. При курінні кальяну використовується спеціальний тютюн, який в основному складається з патоки і є замінником тютюну. Що стосується смаків тютюну, то їх дуже багато: починаючи з фруктових і ягідних, закінчуючи ароматною колою.

У чому шкода кальяну?

Багато хто вважає, що куріння кальяну не шкідливіше, ніж куріння цигарок. Але це поширена помилка серед любителів наргіле. Тютюновий дим є небезпечнішою сумішшю отрут, незалежно від того, сигаретний це дим або кальянний. При спалюванні тютюну виділяються токсичні речовини, які потрапляють в легені.

Багато хто вважає, що вода відфільтровує забруднюючі речовини при курінні кальяну. Але це не так. У кальяні немає фільтра, а вода тільки охолоджує дим.