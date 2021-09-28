COVID в Украине: за сутки выявили более 6500 случаев заражения

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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6552 новых подтвержденных случая коронавируса. Среди новых больных - 574 ребенка и 165 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за 27 сентября зафиксировали 143 летальных случая, госпитализировали 1 288 человек, выздоровели 2 927 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).

За сутки протестировано: методом ПЦР - 31 051 человек, методом ИФА - 9067 человек, экспресс-тестами - 25 694 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 401 956 человек, из них 2 248 071 человек выздоровел, 55 863 человека умерли.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил министерствам и центральным органам власти вакцинировать от коронавируса 70% их работников. Полную иммунизацию должны завершить за две недели.