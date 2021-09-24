12:25  24 сентября
Ученые спрогнозировали, какой будет четвертая волна COVID-19 в Украине
08:28  24 сентября
Покушение на Шефира: в МВД назвали основную версию следствия
08:09  24 сентября
Сутки в ООС: интенсивность обстрелов уменьшилась, потерь нет
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2021, 12:25 1137

Ученые спрогнозировали, какой будет четвертая волна COVID-19 в Украине

24 сентября 2021, 12:25 1137
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ученые считают, что четвертая волна коронавируса в Украине будет быстрая и короткая

Об этом говорится в исследовании, который провели ученые НТТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского, пишет RegioNews.

По данным исследователей, на пике четвертой волны в Украине ожидается до 18 тысяч больных в сутки, но на спад пандемия пойдет уже к концу этого года.

"Прогнозирование динамики развития новой, четвертой волны COVID - 19 в Украине на 200 дней вперед с использованием метода сравнительного анализа и нейронной сети типа "прямого персептрона" показало, что эта волна находится на стадии роста, она может быть быстрой, но короче чем предыдущие. Ее пик ожидается на уровне 15 -18 тысяч случаев заболевания в сутки", - сказано в публикации.

Ученые говорят, что избежать четвертой волны в Украине не получится, поскольку вакцинацией охвачено всего 12% населения страны. А одним из определяющих показателей масштабов распространения болезни является количество госпитализированных и летальность.

Сейчас четвертая волна коронавируса в Украине находится на стадии роста, но, по мнению исследователей, она может стать быстрой и короче, чем все предыдущие.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре области Украины могут перейти в "красную" зону.

коронавирус Украина карантин ученые

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram