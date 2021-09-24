Ученые спрогнозировали, какой будет четвертая волна COVID-19 в Украине

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Ученые считают, что четвертая волна коронавируса в Украине будет быстрая и короткая

Об этом говорится в исследовании, который провели ученые НТТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского, пишет RegioNews.

По данным исследователей, на пике четвертой волны в Украине ожидается до 18 тысяч больных в сутки, но на спад пандемия пойдет уже к концу этого года.

"Прогнозирование динамики развития новой, четвертой волны COVID - 19 в Украине на 200 дней вперед с использованием метода сравнительного анализа и нейронной сети типа "прямого персептрона" показало, что эта волна находится на стадии роста, она может быть быстрой, но короче чем предыдущие. Ее пик ожидается на уровне 15 -18 тысяч случаев заболевания в сутки", - сказано в публикации.

Ученые говорят, что избежать четвертой волны в Украине не получится, поскольку вакцинацией охвачено всего 12% населения страны. А одним из определяющих показателей масштабов распространения болезни является количество госпитализированных и летальность.

Сейчас четвертая волна коронавируса в Украине находится на стадии роста, но, по мнению исследователей, она может стать быстрой и короче, чем все предыдущие.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре области Украины могут перейти в "красную" зону.