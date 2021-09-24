Вчені спрогнозували, якою буде четверта хвиля COVID-19 в Україні

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Вчені вважають, що четверта хвиля коронавірусу в Україні буде швидка і коротка

Про це йдеться в дослідженні, який провели науковці НТТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського, пише RegioNews.

За даними дослідників, на піку четвертої хвилі в Україні очікується до 18 тисяч хворих на добу, але на спад пандемія піде вже до кінця цього року.

"Прогнозування динаміки розвитку нової, четвертої хвилі COVID - 19 в Україні на 200 днів вперед з використанням методу порівняльного аналізу і нейронної мережі типу "прямого персептрона" показало, що ця хвиля знаходиться на стадії зростання, вона може бути швидкою, але коротшою за попередні. Її пік передбачається на рівні 15 -18 тисяч випадків захворювання на добу", - сказано в публікації.

Вчені кажуть, що уникнути четвертої хвилі в Україні не вийде, оскільки вакцинацією охоплено всього 12% населення країни. А одним з визначальних показників масштабів поширення хвороби є кількість госпіталізованих і летальність.

Зараз четверта хвиля коронавірусу в Україні перебуває на стадії зростання, але, на думку дослідників, вона може стати швидкою і коротшою за всі попередні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чотири області України можуть перейти до "червоної" зони.