12:25  24 вересня
Вчені спрогнозували, якою буде четверта хвиля COVID-19 в Україні
08:28  24 вересня
Замах на Шефіра: у МВС назвали основну версію слідства
08:09  24 вересня
Доба в ООС: інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2021, 12:25 1160

Вчені спрогнозували, якою буде четверта хвиля COVID-19 в Україні

24 вересня 2021, 12:25 1160
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вчені вважають, що четверта хвиля коронавірусу в Україні буде швидка і коротка

Про це йдеться в дослідженні, який провели науковці НТТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського, пише RegioNews.

За даними дослідників, на піку четвертої хвилі в Україні очікується до 18 тисяч хворих на добу, але на спад пандемія піде вже до кінця цього року.

"Прогнозування динаміки розвитку нової, четвертої хвилі COVID - 19 в Україні на 200 днів вперед з використанням методу порівняльного аналізу і нейронної мережі типу "прямого персептрона" показало, що ця хвиля знаходиться на стадії зростання, вона може бути швидкою, але коротшою за попередні. Її пік передбачається на рівні 15 -18 тисяч випадків захворювання на добу", - сказано в публікації.

Вчені кажуть, що уникнути четвертої хвилі в Україні не вийде, оскільки вакцинацією охоплено всього 12% населення країни. А одним з визначальних показників масштабів поширення хвороби є кількість госпіталізованих і летальність.

Зараз четверта хвиля коронавірусу в Україні перебуває на стадії зростання, але, на думку дослідників, вона може стати швидкою і коротшою за всі попередні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чотири області України можуть перейти до "червоної" зони.

коронавірус Україна карантин вчені

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua