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21 сентября 2021, 19:44 8

Инновационные лекарства прямого действия на коронавирус уже в Украине и направлены в регионы

21 сентября 2021, 19:44 8
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Фото РБК-Украина
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В Украину привезли инновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Препараты уже направлены в регионы

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

20 тысяч флаконов Бамланивимабу (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевімабу (Etesevimab) уже в Украине и развезены в регионы, - сказал министр.

Он отметил, что соответствующим приказом Минздрава обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусної болезни (COVID-19)", которым предусмотрена возможность использования лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab.

По словам Ляшко, это позволит врачам, которые оказывают помощь больным COVID-19, иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

Лекарства действуют непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений, - пояснил он.

Министр напомнил, что договоренности о получении этих препаратов были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Лекарства доставлены в страну при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.

Как сообщалось, 6 сентября Ляшко сообщил, что Украина получит от США инновационные лекарства против коронавирус.

коронавирус COVID-19 лекарства Виктор Ляшко Минздрав

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