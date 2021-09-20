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20 сентября 2021, 15:34 381

В Кабмине предлагают ограничить доступ к работе невакцинированным чиновникам

20 сентября 2021, 15:34 381
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров в "желтой" зоне адаптивного карантина рекомендует ограничить допуск чиновников на работу в органах центральной исполнительной власти

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на Согласительном совете 20 сентября, пишет RegioNews.

В частности, он предложил допускать только после вакцинации от COVID-19 или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

"С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета министров относительно новых правил карантинных ограничений. Дельная идея, которую сегодня на правительственном совещании поддержал премьер-министр относительно центральных органов исполнительной власти и работников, которым в желтой карантинной зоне будет рекомендован допуск на рабочее место при наличии вакцинации или ПЦР-теста", - отметил Немчинов.

Напомним, что сегодня заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предложила допускать к работе в парламенте только тех нардепов, которые привиты против коронавируса.

коронавирус Кабмин Украина карантин Олег Немчинов

 
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