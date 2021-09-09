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09 сентября 2021, 11:32 8

В "Слуге народа" рассказали сколько может стоить перепись населения

09 сентября 2021, 11:32 8
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Фото из открытых источников
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Проведение переписи населения обойдется по предварительным данным приблизительно в 4 миллиарда гривень, однако расходы на эти цели можно сократить

Как передает RegioNews об этом в комментарии журналистам в кулуарах парламента заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он напомнил, что данный вопрос является одним из предвыборных обещаний партии.

"Мы не можем ничего серьезного планировать в стране, сделать какую-то стратегию, когда мы не понимаем, какие у нас ресурсы. Сейчас много есть инсинуаций, что в Украине 35, 20, 10 или 70 млн (население. Ред.). Нужно это выяснить. Есть механизм переписи, он всемирно известен, тем более сейчас технологии позволяют сделать это дешевле. Были предварительные расчеты, называлась цифра до 4 млрд", - заявил Корниенко и добавил, что эту цифру можно будет оптимизировать за счет того, что где-то треть населения может идентифицировать себя через Интернет.

По словам первого заместителя фракции "СН", сейчас проходит подготовка этого процесса, так как нужны четкие расчеты.

При этом Корниенко отметил, что если в Украине введут локдаун в связи с коронавирусом, то процесс переписи населения офлайн придется приостановить.

Напомним, что накануне бюджетный комитет парламента одобрил выделение первого транша на проведение переписи населения.

Слуга народа перепись населения локдаун коронавирус депутаты

 
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