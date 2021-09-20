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Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины
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20 сентября 2021, 08:04 22

Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины

20 сентября 2021, 08:04 22
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Фото: Прессцентр ООС
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В воскресенье, 19 сентября, оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Боевики стреляли в районе населенного пункта Новозвановка, вблизи Майорска и в направлении Луганского и Новолуганского. Также были обстрелы возле Орехово.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа "Квадрокоптер", с помощью которого российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуирована в госпиталь. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 18 сентября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

ООС Украина война боевики оккупанты

 
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