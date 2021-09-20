Окупанти на Донбасі знову поранили захисника України

Фото: Прессцентр ООС

У неділю, 19 вересня, окупанти на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню й поранили українського військового

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Бойовики гатили в районі населеного пункту Новозванівка, поблизу Майорська й у напрямку Луганського та Новолуганського. Також були обстріли біля Оріхового.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування ворожого безпілотника типу "Квадрокоптер", за допомогою якого російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Протягом поточної доби, 20 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 18 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.