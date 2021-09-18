В Украине уже в 21 области превышен уровень заболеваемости COVID-19
По состоянию на 18 сентября в Украине уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 21 области и городе Киеве
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные на сайте Минздрава.
Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.
По состоянию на 18 сентября, она не превышена только Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.
При этом, самый высокий показатель в:
- Черновицкой области (303 на 100 тысяч);
- Луганской (286);
- Тернопольской (194);
- Киеве (150).
Напомним, что в Украине 17 сентября зафиксировали 6234 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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