В Україні вже у 21 області перевищений рівень захворюваності на COVID-19

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Станом на 18 вересня в Україні рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 21 області й місті Києві

Про це пише RegioNews з посиланням на дані на сайті МОЗ.

Норма показника рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч жителів.

Станом на 18 вересня, вона не перевищена лише Закарпатській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

При цьому, найвищий показник у:

Чернівецькій області (303 на 100 тисяч);

Луганській (286);

Тернопільській (194);

Києві (150).

Нагадаємо, що в Україні 17 вересня зафіксували 6234 нових підтверджених випадків коронавірусу.