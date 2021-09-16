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16 сентября 2021, 17:51 100

В Минздраве предлагают ужесточить ответственность за подделку COVID-сертификатов

16 сентября 2021, 17:51 100
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из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения разрабатывают законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов и других медицинских документов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Министерстве напомнили, что подделка документов является "преступлением и карается законом, наличие людей с фальшивыми документами представляет угрозу для здоровья и жизни других" и констатировали, что количество "липовых" сертификатов о вакцинации растет.

"Сейчас готовится законодательный акт об ужесточении ответственности за подделку медицинских документов... Министерство здравоохранения совместно с Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации, все они тщательно расследуются", - отмечается в сообщении

Напомним, что в ближайшее время в Украине планируется усиление карантина. Согласно решению правительства, в случае внедрения красной зоны эпидемической опасности, смогут работать только те заведения, которые вакцинировали сотрудников от COVID-19. При этом посетители также должны быть вакцинированы.

covid-сертификат COVID-19 справка Минздрав Нацполиция

 
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