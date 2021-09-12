13:55  12 сентября
В Украине будет изменен адаптивный карантин, - Ляшко
15:47  12 сентября
В столице пьяный водитель въехал в авто патрульных, их госпитализировали
18:46  12 сентября
Боевики на Донбассе снова убили украинского воина
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2021, 18:46 785

Боевики на Донбассе снова убили украинского воина

12 сентября 2021, 18:46 785
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 12 сентября, оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

С начала суток боевики трижды открыли огонь по позициям ООС: неподалеку от Нью-Йорка, в направлении Невельского и в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

Вследствие вражеского обстрела один из военнослужащих получил ранение несовместимое с жизнью.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, еще десять - ранены.

ООС Украина война боевики оккупанты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Танцы вокруг закона о деолигархизации. Кто и чем бьет по амбициям Зеленского
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram