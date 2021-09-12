Боевики на Донбассе снова убили украинского воина
В воскресенье, 12 сентября, оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.
С начала суток боевики трижды открыли огонь по позициям ООС: неподалеку от Нью-Йорка, в направлении Невельского и в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
Вследствие вражеского обстрела один из военнослужащих получил ранение несовместимое с жизнью.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, еще десять - ранены.
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