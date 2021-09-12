Бойовики на Донбасі знову вбили українського воїна
У неділю, 12 вересня, окупанти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув український військовий
Про це пише RegioNews з посиланням на пресс-службу ООС.
З початку доби, бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях ООС: неподалік від Нью-Йорка, у напрямку Невельського та в районі населеного пункту Верхньоторецьке.
Внаслідок ворожого обстрілу, один з військовослужбовців отримав поранення несумісне з життям.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі загинули двоє українських військових, ще десятеро - поранені.
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