Бойовики на Донбасі знову вбили українського воїна

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У неділю, 12 вересня, окупанти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув український військовий

Про це пише RegioNews з посиланням на пресс-службу ООС.

З початку доби, бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях ООС: неподалік від Нью-Йорка, у напрямку Невельського та в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

Внаслідок ворожого обстрілу, один з військовослужбовців отримав поранення несумісне з життям.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі загинули двоє українських військових, ще десятеро - поранені.