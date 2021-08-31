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31 августа 2021, 10:28 513

В Минздраве рассказали, когда вакцинированные украинцы смогут получить бумажный COVID-сертификат

31 августа 2021, 10:28 513
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Фото из открытых источников
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Министерство охраны здоровья (МОЗ) планирует запустить бумажную версию цифрового сертификата вакцинации осенью

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По словам главы директората по цифровой трансформации МОЗ Марии Карчевич объясняет, что документ пригодится гражданами, которые не могут воспользоваться сертификатом в смартфоне или имеют проблемы с интернетом. На бумажных сертификатах будет QR-код, с помощью которого можно проверить их подлинность.

"Сейчас есть возможность генерировать сертификат через приложение "Дия", также в ближайшее время появится возможность через портал "Дия", а осенью хотим внедрить возможность получить сертификат через учреждение здравоохранения, в бумажной форме", - рассказала Карчевич.

Напомним, что полностью иммунизированы от COVID-19 чуть более 3,7 миллионов украинцев.

COVID-19 covid-сертификат вакцина вакцинация Минздрав

 
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