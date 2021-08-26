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26 августа 2021, 12:21 286

Руководителю компании в Киеве сообщили о подозрении в присвоении 630 тысяч средств госбанка

26 августа 2021, 12:21 286
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Фото: Нацполиция
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Руководитель компании, которая предоставляет туристические услуги, осуществил 138 незаконных банковских операций с использованием POS-терминала, арендованного у государственного банка

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Установлено, что чиновник осуществлял незаконные операции с использованием POS-терминала, арендованного у государственного банка. Для этого он использовал платежные данные клиентов иностранных финансовых учреждений и совершил 138 незаконных банковских операций.

Таким образом он присвоил 630 тысяч гривен государственного банка.

Правоохранители провели обыски в автомобилях и по месту жительства подозреваемого.

Мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 12 лет заключения. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственную полицию Киева поймали при получении взятки. За 60 тысяч гривен она пообещала мужчине принять меры по избежанию им уголовной ответственности.

банки деньги туристы полиция расследование

 
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