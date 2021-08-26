Руководителю компании в Киеве сообщили о подозрении в присвоении 630 тысяч средств госбанка
Руководитель компании, которая предоставляет туристические услуги, осуществил 138 незаконных банковских операций с использованием POS-терминала, арендованного у государственного банка
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Установлено, что чиновник осуществлял незаконные операции с использованием POS-терминала, арендованного у государственного банка. Для этого он использовал платежные данные клиентов иностранных финансовых учреждений и совершил 138 незаконных банковских операций.
Таким образом он присвоил 630 тысяч гривен государственного банка.
Правоохранители провели обыски в автомобилях и по месту жительства подозреваемого.
Мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 12 лет заключения. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что следственную полицию Киева поймали при получении взятки. За 60 тысяч гривен она пообещала мужчине принять меры по избежанию им уголовной ответственности.