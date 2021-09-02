Экс-глава "Приватбанка" требует в суде удалить информацию о своем розыске

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Экс-глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет, которого подозревают в растрате средств банка на общую сумму свыше 8 миллиардов гривен требует в Окружном административном суде Киева обязать МВД удалить информацию об объявлении его в розыск с сайта министерства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт суда.

Отмечается, что суд уже открыл производство по этому делу и решил рассматривать его в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела и проведения судебного заседания.

Также ОАСК постановил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на стороне ответчика Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации о внесении сведений о его розыске НАБУ в персонально-справочный учет Единой информационной системы Министерства. Кроме того, Александр Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном сайте министерства во вкладке "Поисковые учеты МВД", разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", – сказано в сообщении суда.

Напомним, что 20 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу адвокатов подозреваемого экс-главы правления "Приватбанка" Александра Дубилета, отменив решение ВАКС о его заочном аресте от 2 июня.

В марте НАБУ сообщило о подозрении и объявило в розыск бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.