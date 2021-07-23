СБУ подозревает топа Госгеокадастра в хищении земель на миллионы гривень

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из топ-чиновников Госгеокадастра, который причастен к хищению земель.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.

Уточняется, что подозрение получил один из действующих руководителей Госгеокадастра в Черниговской области.

Установлено, что, злоупотребляя служебным положением, чиновник незаконно подписал ряд приказов, которыми незаконно передал в частную собственность земли на почти 3 млн грн.

По указанному факту, а именно по 11 эпизодам незаконного выделения земельных участков должностному лицу сообщено о подозрении. Чиновник подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. ч. 1 и 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается и планируется привлечение к ответственности других лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, что весной 2021 года сотрудники СБУ нашли доказательства незаконной приватизации более 2,5 тысяч земельных участков.