Глава Минфина говорит, что украинцам, которые не примут участие в налоговой амнистии, будет трудно купить квартиру

Министр финансов Сергей Марченко отмечает, что украинцам, которые не примут участие в кампании по добровольному декларированию доходов со временем будет трудно купить квартиру или открыть счет в банке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на колонку министра для сайта Обозреватель

"Есть ряд причин, почему стоит будет воспользоваться возможностью добровольно задекларировать свое состояние. В частности, со временем будет все сложнее разместить наличные в банковских учреждениях или приобрести собственность, если гражданин не имел официального дохода", - отмечает чиновник.

Марченко напомнил, что добровольное декларирование проводится один год. В период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. Согласно закону участникам кампании по добровольному декларированию предложено три варианта ставок налогообложения задекларированного:

5% общая ставка, установленная для валютных ценностей и имущества, находящихся в Украине;

9% для зарубежных активов;

2,5% для декларирования активов в виде ОВГЗ.

Глава минфина также напомнил, что гражданам не нужно подавать декларацию по собственной квартиры, общая площадь которой не превышает 120 кв. м и дома до 240 кв м.

Напомним, что Рада 15 июня приняла закон о налоговой амнистии. Согласно закону, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.