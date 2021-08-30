Очільник Мінфіну каже, що українцям, які не візьмуть участь у податковій амністіії, буде важко купити квартиру

Міністр фінансів Сергій Марченко наголошує, що українцям, які не візьмуть участь у кампанії з добровільного декларування доходів з часом буде важко купити квартиру чи відкрити рахунок у банку

Про це пише RegioNews з посиланням на колонку міністра для сайту Обозреватель

"Є низка причин, чому варто буде скористатися можливістю добровільно задекларувати свої статки. Зокрема, з часом буде дедалі складніше розмістити готівку в банківських установах чи придбати власність, якщо громадянин не мав офіційного доходу", - зазначає чиновник.

Марченко нагадав, що добровільне декларування проводиться один рік. У період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Згідно до закону учасникам кампанії з добровільного декларування запропоновано три варіанти ставок оподаткування задекларованого:

5% загальна ставка, встановлена для валютних цінностей та майна, що перебувають в Україні;

9% для закордонних активів;

2,5% для декларування активів у вигляді ОВДП.

Очільник мінфіну також нагадав, що громадянам не потрібно подавати декларацію щодо власної квартири, загальна площа якої не перевищує 120 кв м, та будинку до 240 кв м.

Нагадаємо, що Рада 15 червня ухвалила закон про податкову амністію. Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.