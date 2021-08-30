Зеленский поручил правительству разработать план повышения цен на электроенергию для населения

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Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать план постепенного перехода к экономически обоснованной цены на электрическую энергию с учетом социальной защиты потребителей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на указ президента от 28 августа относительно решения СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере".

Согласно документу, Кабинету министров поручили до 31 декабря этого года определить порядок постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электрическую энергию для бытовых потребителей.

При этом правительство должно обеспечить "социальную защиту лиц, нуждающихся в государственной поддержке и помощи".

До 30 сентября власти также должны разработать и утвердить план установления справедливой стоимости электрической энергии для бытовых потребителей.

Кроме того правительство должно обеспечить переход от товарного к финансовому механизму ПСО на участников рынка с обеспечением доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 октября 2021 года.

Также Кабмин вместе с СНБО и СБУ должен установить реальных конечных владельцев облэнерго.

Напомним, что Кабмин до конца апреля 2022 года снизил стоимость электроэнергии для украинцев, потребляющих менее 250 киловатт\часов электроэнергии с 1,68 до 1,44 за квт\ч. По расчетам правительственных экспертов экономически обоснованная цена электроэнергии для населения на этот год составляет 3,6 грн квт\ч. В стоимости учтена выплата задолженности по"зеленому тарифу".