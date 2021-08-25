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25 августа 2021, 15:36 10

Полицейские закрыли большой пиратский онлайн-кинотеатр

25 августа 2021, 15:36 10
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Нацполиция
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Киберполиция прекратила работу незаконного онлайн-кинотеатра с многомиллионной аудиторией

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

По данным следствия 36-летний житель Львова создал приложение онлайн-кинотеатра и в дальнейшем администрировал его. Мужчина предоставлял доступ к просмотру фильмов несмотря на отсутствие разрешений правообладателей.

Аудитория приложения составляла более миллиона человек. Подписка на премиумакаунт стоила 80 гривен. Также мужчина ежемесячно получал около 100 тысяч гривен от рекламы, которая размещалась на его онлайн-ресурсе.

Правоохранители установили, что приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составляла более 15 миллионов гривен.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированные обыски. При их проведении изъято оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Следственные действия продолжаются.

уголовное дело полиция Нацполиция кинотеатры

 
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