12:59  25 серпня
В Одесі чоловік відкрив вогонь з багатоповерхівки і поранив дитину
16:53  25 серпня
На Полтавщині у ДТП загинули двоє людей, постраждала дитина
17:52  25 серпня
На Донбасі російські найманці гатили по позиціях ВСУ з гранатометів, втрат серед наших військових немає
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2021, 15:36 22

Поліцейські закрили велиий піратський онлайн-кінотеатр

25 серпня 2021, 15:36 22
Читайте также на русском языке
Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Кіберполіція припинила роботу незаконного онлайн-кінотеатру з багатомільйонною аудиторією

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За даними слідства 36-річний мешканець Львова створив застосунок онлайн-кінотеатру та надалі адміністрував його. Чоловік надавав доступ до перегляду фільмів попри відсутність дозволів правовласників.

Аудиторія застосунку становила понад мільйон осіб. Підписка на преміумакаунт коштувала 80 гривень. Також чоловік щомісячно отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яка розміщувалася на його онлайн-ресурсі.

Правоохоронці встановили, що додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки. При їх проведенні вилучено обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Слідчі дії тривають.

кримінальна справа поліція Нацполіція кінотеатри

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua