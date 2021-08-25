Поліцейські закрили велиий піратський онлайн-кінотеатр

Нацполіція

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За даними слідства 36-річний мешканець Львова створив застосунок онлайн-кінотеатру та надалі адміністрував його. Чоловік надавав доступ до перегляду фільмів попри відсутність дозволів правовласників.

Аудиторія застосунку становила понад мільйон осіб. Підписка на преміумакаунт коштувала 80 гривень. Також чоловік щомісячно отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яка розміщувалася на його онлайн-ресурсі.

Правоохоронці встановили, що додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки. При їх проведенні вилучено обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Слідчі дії тривають.