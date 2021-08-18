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За сутки на Донбассе зафиксировали 11 нарушений: оккупанты били из минометов, есть раненый
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18 августа 2021, 08:09 5

За сутки на Донбассе зафиксировали 11 нарушений: оккупанты били из минометов, есть раненый

18 августа 2021, 08:09 5
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Прицепиловки боевики дважды обстреливали позиции сил ООС из стрелкового оружия. Неподалеку Новолуганского оккупанты стреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Из минометов 120-го и 82-го калибров обстрелы велись в районе Золотого-4, а из минометов 120-го калибра вблизи поселка Пески и населенного пункта Водяное, что возле Донецка.

Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сообщают в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен.

Донбасс война обстрелы ООС военная техника

 
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