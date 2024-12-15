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15 декабря 2024, 17:00

За неделю Россия выпустила по Украине более 600 КАБов, 100 ракет и 550 "шахедов", - Зеленский

15 декабря 2024, 17:00
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фото: t.me/dsns_telegram
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Только за эту неделю оккупационная армия РФ сбросила на Украину более 600 управляемых авиабомб. Также россияне выпустили 550 ударных дронов и более 100 ракет

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Только в течение этой недели Россия применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет разных типов", - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил воинов, защищающих государство и партнеров, понимающих потребность Украины в усилении ПВО для сохранения жизней граждан.

"Сейчас мир должен быть единым и сильным как никогда. Только силой мы вместе можем вынудить Россию и ее союзников отказаться от террора и достичь справедливого мира", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 15 декабря российская армия атаковала Украину ракетой, 108 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 56 вражеских дронов.

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