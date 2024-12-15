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15 декабря 2024, 17:30

15 декабря – шестая годовщина "рождения" Православной Церкви Украины

15 декабря 2024, 17:30
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День 15 декабря навсегда будет знаковым и памятным: это день проведения в 2018 году исторического Объединительного Собора, объединившего ветви украинского православия в единую поместную Украинскую Православную Церковь
День 15 декабря навсегда будет знаковым и памятным: это день проведения в 2018 году исторического Объединительного Собора, объединившего ветви украинского православия в единую поместную Украинскую Православную Церковь
фото: facebook.com/epifaniy
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Сегодня – шестая годовщина этого исторического события, шестая годовщина "рождение" нашей единственной поместной Православной Церкви Украины, создание которой было единогласно поддержано всеми делегатами Собора, присутствующими епископатом, духовенством, верующими.

Искренне приветствую полноту нашей единственной, поместной, автокефальной и теперь действительно утвержденной самой жизнью Украинской Православной Церкви! Церковь, которая всегда со своим народом. Церкви, которая там, где она нуждается. Церкви, которая встречает с открытыми дверями и открытыми сердцами. Церкви, стремящейся к единству и противостоящей раздору. Церкви, которая уважает и учит любить свой край. Церкви, проповедующей любовь и словами, и делами, и самой своей жизнью. Которую каждый, кто принадлежит к ней, может назвать "моя Церковь". Это наша Церковь, это родная Церковь, это свободная Церковь. Церковь Христова, церковь украинского народа.

Эти первые шесть лет нашего полноценно утвержденного автокефального бытия пролетели как бы быстро, но они были плодотворными и назидательными, насыщенными разными событиями, испытаниями, достижениями, жизненными уроками. Мы успешно прошли этап своего становления как внутри страны, так и между международным религиозным сообществом. Сейчас наша Церковь – на пути дальнейшего утверждения. И мы на нем не сами: с нами наши верующие, наше государство, наши друзья, партнеры, другие поместные Церкви-Сестры и наша Церковь-Матерь.

Слава Богу за все! И большое спасибо всем вам, церковной полноте, потому что из вас всех состоит наша большая и крепкая семья Православной Церкви Украины.

Ценим этот великий дар духовного единства и независимости, который мы имеем, умножаем его, утверждаем, чтобы его не потерять, не потерять и в должное время дать достойный ответ – и перед людьми, и перед Богом.

Украина УПЦ религия Митрополит Эпифаний
 
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