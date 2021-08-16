Суд оставил экс-судью Чауса под домашним арестом

Фото из открытых источников

Апеляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобы прокуратуры и защиты на решение о домашнем аресте для экс-судьи Днепровского райсуда Николая Чауса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм адвоката экс-судьи Ростислава Кравца.

"Апелляционные жалобы касательно меры пресечения Николаю Чаусу прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения, а решение без изменения", - сообщил защитник Чауса.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу на меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого 4 августа ВАКС отправил Николая Чауса под круглосуточный домашний арест.

3 апреля 2021 года СМИ стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса, который до этого бежал из Украины.

Президент Молдавии Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса. Он заявил, что планирует вернуться в Украину и возразил, что его похитили в 2021 году.

Однако, недавно его обнаружили в Винницкой области. Сначала его задержала СБУ - тогда в службе сообщили, что допросили его в рамках расследования похищения и оказывают необходимую медицинскую помощь. Впоследствии - в "Феофании" - его задержало НАБУ. После этого Чаусу избрали меру пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Напомним, как установило тогда следствие, Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, закопанных на огороде.