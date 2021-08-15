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COVID в Украине: за сутки почти 700 новых случаев
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15 августа 2021, 10:37 90

COVID в Украине: за сутки почти 700 новых случаев

15 августа 2021, 10:37 90
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из открытых источников
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Украине за 14 августа выявили 695 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Ивано-фраковской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения

Помимо Киева, в котором зафиксировали 87 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Ивано -фраковская(60) Одесская (59), Днепропетровская (58), Харьковская (53) области

Всего за сутки госпитализировали 569 человек, 17 больных умерли, выздоровели 238 человек. Среди заболевших за сутки - 50 детей и 5 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 15456 человек, методом ИФА - 2494 лица, экспресс-тестами - 12848 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 265 912 человек, выздоровели - 2 196 827 человек, 53 255 больных умерли.

Напомним, на Ивано-Франковщине педагогам обещают премии за COVID-прививки.

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