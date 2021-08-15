COVID в Україні: за добу майже 700 нових випадків

з відкритих джерел

В Україні за 14 серпня виявили 695 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Івано-Франківській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 87 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Івано-Франківська(60) Одеська (59), Дніпропетровська (58), Харківська (53) області.

Всього за добу госпіталізували 569 осіб, 17 хворих померли, одужали 238 осіб. Серед захворілих за добу - 50 дітей та 5 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 15 456 осіб, методом ІФА - 2494 особи, експрес-тестами - 12848 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 265 912 людини, одужали - 2 196 827 осіб, 53 255 хворих померли.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині педагогам обіцяють премії за COVID-щеплення.